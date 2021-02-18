شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل هيئات مكاتب لجان مجلس الشيوخ تنتظر تصديق الرئيس على اللائحة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع، أن يشرع مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، في إجراء انتخابات اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية، والتي تعد بمثابة "مطبخ المجلس"، وذلك لاختيار هيئات مكاتبها وتشكل من رئيس ووكيلين وأمين للسر.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ في ضوء الموافقة علي المادة (38) بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، مع حذفه للبند الذي كان يمنح "الشيوخ" الحق في استحداث أو تعديل اللجان لاسيما وحاجة هذا الإجراء لتعديل تشريعي وليس قرار داخلي من المجلس.

وفي هذا الصدد، ننشر تشكيل مسميات اللجان النوعية المزمع إنشائها بموجب مشروع القانون بمجلس الشيوخ :

تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.