شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 14 مشروعا أثريا خلال عام رغم تحديات كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير السياحة والآثار خالد عناني خلال إلقاءه بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عن أداء وزارته خلال الفترة السابقة، والمشروعات الأثرية التى تم افتتاحها خلال الفترة من يناير 2020 وحتي منتصف يناير 2021 رغم تحديات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19).

وفي هذا الصدد، نستعرض افتتاحات مشروعات الآثار خلال عامي 2020-2021 في ضوء كلمه الوزير علي النحو الاتي :

10 يناير 2020: جامع الفتح الملكي بقصر عابدين بالقاهرة.

10 يناير 2020: المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بمحافظة الاسكندرية.

​28 فبراير2020: ثلاثة سراديب وبانوراما سطح معبد دندرة بمحافظة قنا.

​29 فبراير2020: قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح متحف الغردقة (أول متحف بالتعاون مع القطاع الخاص بمحافظة البحر الأحمر.

​5 مارس2020: قيام دولة رئيس مجلس الوزراء بافتتاح هرم الملك زوسر بسقارة (بعد مشروع ترميم استمر 14 عاماً).

​29 يونيو 2020 : تفضل رئيس الجمهورية بافتتاح قصرالبارون إمبان بمصر الجديدة بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لترميمة.

20 أكتوبر 2020: أول مطعم واستراحة داخل منطقة الأهراماتالأثرية (بالتعاون مع القطاع الخاص)، والتشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة بهضبة الأهرامات.

31 أكتوبر 2020: تفضل رئيس الجمهورية بافتتاح متحف شرم الشيخ، متحف كفر الشيخ (فيديو كونفراس)، متحف المركبات الملكية ببولاق (فيديو كونفرانس).

6 نوفمبر 2020: قلعة شالي وجامع أغورمي بواحة سيوة بعد الانتهاء من ترميمهما بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والاتحادالأوروبي.

18 نوفمبر 2020: افتتاح قاعة "الخبيئات ..كنوز خفية" بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى مرور 118 عاما على تأسيسه، والتي تقام في قاعة المومياوات الملكية بعد نقلها.

20 نوفمبر 2020: مسجد الإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

2 يناير 2021 : افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعةتماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد آمون رع بمعابدالكرنك بالأقصر.

2 يناير 2021 : افتتاح أولى مراحل تطوير إعادة احياء "مسارالعائلة المقدسة" بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهي تطويرالمنطقة المحيطة بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنودبالغربية.

15 يناير 2021 : افتتاح مشروع تطوير وترميم معبد إيزيس بمدينه أسوان.