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السياسات السكانية أبرز اختصاصات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفيما يلى نستعرض اختصاصات لجنة الصحة والسكان وفقا لمشروع القانون.

 

تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:

 

- السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

- السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

- التأمين الصحى الشامل.

- التثقيف الصحي

- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

- الصحة النفسية.

- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

- الرعاية الصحية للمسنين.

- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

- السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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