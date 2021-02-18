السياسات السكانية أبرز اختصاصات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل

- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

محمد يوسف

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