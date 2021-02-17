قبل الحسم في مصير جوائز “سيزار” المرشحة لها.. نسرين الراضي تتلقى اعترافا من باريس

جدة - عبدالحي حسين - توصلت الفنانة، نسرين الراضي، بشهادة اعتراف من المعهد العربي في باريس، حسب ما نشرته على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، أمس الثلاثاء.

ونالت الراضي شهادة الاعتراف من المعهد العربي الفرنسي عن تألقها في بطولة فيلم “آدم” للمخرجة السينمائية، مريم التوزاني.

ولم تتوصل الراضي بالتنويه المذكور، وقت صدوره عن المعهد، في 20 يناير الماضي، إذ وصل إليها بعد مرور ما يقارب شهرا من الزمن، وهو الأمر نفسه الذي حصل مع فيلم “دقات القدر”، الذي توصل مخرجه محمد اليونسي بتنويه عنه، أمس الثلاثاء، في حين كان صدوره في 17 يناير الماضي.

يذكر أن ترشيحات أكاديمية “سيزار” لحفل جوائزها السادس والأربعين، المقرر عقده، في مارس المقبل، في مدينة باريس، أوردت اسم الفنانة نسرين الراضي، ضمن قائمتها المنافسة على جائزة أفضل موهبة نسائية صاعدة.