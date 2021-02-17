شكرا لقرائتكم خبر عن موجة صقيع غير مسبوقة.. وفاة 21 شخصاً على الأقل بسبب البرد في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توفي ما لا يقل عن 21 شخصا جراء موجة الصقيع غير المسبوقة في الولايات المتحدة، والتي تسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص.

وتسببت العواصف الثلجية التي تم تسجيلها في ولايات تكساس ولويزيانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وميزوري بجنوب البلاد في سقوط الكثير من الضحايا.

وتشمل هذه الإحصاءات ضحايا حوادث المرور جراء الانزلاقات على الطرق وحالات الاختناق إثر استخدام طرق غير آمنة للتدفئة.

وتعطلت شبكات الطاقة الكهربائية في ولاية تكساس جراء موجة البرد القياسية وغير الاعتيادية بالنسبة لهذه الولاية، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ملايين السكان.

في سياق متصل أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة إنذارا بشأن الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية، يشمل المناطق التي يقطنها أكثر من 150 مليون نسمة.

وحتى يوم الثلاثاء كانت 73% من الأراضي الأمريكية تحت غطاء الثلوج، ومن المتوقع أن تستمر مثل هذه الأحوال الجوية حتى العطلة الأسبوعية القادمة.