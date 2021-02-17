شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تحذر إيران من خفض تعهداتها النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفائها دعوا إيران إلى التراجع والكف عن أي خطوات من شأنها أن تؤثر على تعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي قالت فيه طهران إنها ستبدأ في حظر إخطارات التفتيش قصيرة المدى التي تصدرها الوكالة.

وأضاف برايس في إفادة صحفية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث ملف إيران غدا الخميس في اجتماع مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني.