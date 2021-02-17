شكرا لقرائتكم خبر عن متهمان بمساعدة غصن على الهرب يطلبان من أمريكا وقف ترحيلهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «رويترز»

طلب أب أمريكي وابنه، اتهما بمساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، على الفرار أثناء انتظار المحاكمة بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، الأربعاء، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقف تسليمهما الوشيك إلى اليابان.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية، السبت، طلباً طارئاً تقدم به محامو مايكل تيلور، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية، ونجله بيتر تايلور، لتعليق أمر محكمة أدنى درجة يمهد الطريق لتسليمهما.

وورد في رسالة بتاريخ الثالث من فبراير/شباط الجاري، إلى بلينكن من محامي تايلور: «لا نعتقد أن هناك أي سبب وجيه لتسليم هذين المواطنين الأمريكيين».