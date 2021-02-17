شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤجل جلسات «الأمة» لمدة شهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أمر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الأربعاء، بتأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، اعتباراً من غد.

وسجلت وزارة الصحة 1017 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 180505، في حين تم تسجيل 5 وفيات بسبب كورونا، ليصل إجماليها إلى 1019، وتم تسجيل 819 حالة شفاء من المصابين، ليرتفع عدد المتعافين والمتماثلين للشفاء في البلاد إلى 168,420.