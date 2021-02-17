شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جرحى بانفجار في مقر مجموعة «ليدل» بألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، جرح ثلاثة أشخاص، في انفجار وقع داخل مبنى يضم مكاتب إدارية في جنوب البلاد، في حين تحدّثت وسائل إعلام عن طرد مفخّخ وصل إلى مقر مجموعة «ليدل» للبيع بالتجزئة.

وهُرع مسعفون إلى المقر الواقع في مدينة نيكارسولم على مقربة من شتوتجارت، كما أرسلت مروحية إلى المكان، وفق ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول حال المصابين.

وأوردت صحيفة «هايلبرونه شتيمه» المحلية اليومية أن طرداً مفخّخاً انفجر في مبنى إداري يضم مقر مجموعة «ليدل» للبيع بالتجزئة.