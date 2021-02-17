شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة حضور طلبة مدارس أبوظبي من 30 إلى 80% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - إيمان سرور

أكد عدد من إدارات مدارس أبوظبي الخاصة والشراكات التعليمية، تصاعد عدد الطلبة الذين اختاروا «التعليم الهجين»، خصوصاً الطلبة من الفئة العمرية الدنيا وطلبة المرحلة الانتقالية، حيث ارتفعت نسبة الحضور إلى المدارس منذ يوم الأحد الماضي حتى ظهر أمس الأربعاء من 30% إلى 80%.

وأكد عدد من مديري المدارس، أن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها مدارسهم تنقسم إلى خمسة محاور، تشمل: الدخول واستلام وتوصيل الطلبة والزيارة، والفحص الحراري، وإجراءات التباعد الجسدي، وتعقيم الأسطح والأماكن المشتركة وأحواض غسل الأيدي والحمامات، إضافة إلى محور المواصلات المدرسية.

وأشاروا إلى أن استخدام أجهزة قياس حرارة لا تتطلب ملامسة الجسم، إضافة إلى لصق علامات إرشادية تراعي مسافات التباعد الاجتماعي في ممرات وساحات مدارسهم، لافتين إلى أن معظم المدارس قد ألغت فعالية اللقاء بالمعلمين التي تنفذها لأولياء أمور الطلبة بشكل دوري طوال العام الدراسي، حيث تم تنفيذها هذا العام افتراضياً.

وقالوا إن الفعالية ستخصص للمعلومات العامة التي يمكن تشاركها مع الجميع، مثل المنهاج، والتقييم، والروتين اليومي، معربين عن شكرهم وتقديرهم لأهالي الطلبة لتعاونهم والتزامهم باللوائح التي نصت عليها دائرة التعليم والمعرفة.

من جانبها ألزمت دائرة التعليم والمعرفة المدارس بتنفيذ 6 إجراءات يومية للمحافظة على الصحة، تشمل التنظيف والتطهير الشاملين لمرافقها مرة يومياً، وتوفير أماكن لغسل أو تعقيم اليدين في مواقع مختلفة من المبنى المدرسي وعلى متن الحافلات المدرسية، واحتواء الفصول الدراسية على مناديل للتعقيم ومعقم لليدين.