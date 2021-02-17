شكرا لقرائتكم خبر عن ثلوج تكساس تقود ارتفاع النفط.. برنت يتجاوز 64 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع النفط أكثر من 1% الأربعاء حيث كبح الطقس المتجمد في تكساس الإمدادات بكبرى الولايات الأمريكية المنتجة للخام، في حين من المتوقع أن تواصل الأحوال الجوية غير المعتاد عرقلة الإنتاج لأيام وربما لأسابيع.

وبحلول الساعة 1823 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 72 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 64.07 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا أو 1.2 بالمئة مسجلا 60.78 دولار للبرميل.

يستمد النفط دعما من قيود معروض أوبك+ وتخفيضات إضافية من السعودية وآمال انتعاش الطلب بفضل لقاحات كوفيد-19.

وتلقت الأسعار دفعة إضافية من طقس بارد غير مسبوق في تكساس، التي تضخ جانبا كبيرا من إنتاج الخام الأمريكي وتعد جزءا من مركز صناعة التكرير الرئيسي بالولايات المتحدة.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة الآجلة لدى ميزوهو في نيويورك، «هذه نقلة جديدة.. خام غرب تكساس الوسيط سيصل على الأرجح إلى قرابة 65.65 دولار، ومعدل استغلال طاقة المصافي سينخفض على الأرجح إلى حوالي 76 بالمئة.»

ويقول خبراء بالقطاع إن الطقس المتجمد قد يعطل الإنتاج لعدة أيام، إن لم يكن أسابيع.

(رويترز)