التروّي في تلقّي الاتصالات

بين الحين والآخر، تطالعنا أخبار وسائل الإعلام المختلفة، بقضية احتيال، ينجح المحتالون فيها في الوصول إلى بغيتهم.

وهذه القضايا تتنوّع بين الاتصالات الهاتفية، والتواصل عبر المنصات الرقمية.. يرن هاتف الضحية، وما إن يفتحه، حتى يأتيه صوتُ المتحدّث على الطرف الآخر: أنا فلان من بنك كذا.. (أو من المصرف المركزي أحياناً).. «نعم؟»، يجيب الضحية. يقول المتّصل: بطاقتك البنكية انتهت صلاحية استخدامها، وعليك تجديد البيانات، لإعادة تشغيلها.. يجيب: ماذا أفعل؟ يردّ: أعطنا رقم الحساب ورمز التعريف، ورقم الهوية، وسنعيد تشغيل البطاقة..

هذه المكالمة، وردت إلى عشرات الناس، من مختلف الجنسيات.. وللأسف الشديد لا يفكّر الضحية للحظة أنّ البنوك لا تسلك مثل هذا السلوك، وهناك أرقام معروفة لكل المصارف في الدولة، لا يكون الاتصال لأي غرض كان إلّا عبرها.. ويسارع المسكين إلى تنفيذ طلبات النصّاب، فيقع في مأزق، قد يكلّفه مبلغاً غير قليل، سحبه المحتال من حسابه، وريثما يعرف الحقيقة، تكون الفأس قد شجّت الرأس.

وهناك محتالون عبر مواقع التواصل، يتّبعون الأسلوب نفسه، ويرسلون صوراً لشعارات مصارف، حتى يوهموا ضحاياهم، بحقيقة التواصل، ويطلبون الطلب نفسه، أو يلجأ بعضهم إلى انتحال هوية مسؤول أو شخصية معروفة، ويتحدث باسمه، طالباً تبرّعاً لجهة مّا.. ويقع المساكين الذين يتواصل معهم، في براثن هذا المحتال.

الأجهزة الأمنية في الدولة، بكل فئاتها تصل الليل بالنّهار، حرصاً على سلامة الجميع وأمنهم، وحمايتهم، لكن لا يمكن أن توظف رجل أمن لمرافقة كل شخص، لينبّهه إلى الاحتيال، ويحرسه من النّصّابين.. والمطلوب من الجميع أن تكون أعينهم مفتوحة، ومطّلعين على التعليمات الأمنية، والأسس الأولى للتعاملات مع الجهات الرسمية، فيكون الجميع يداً واحدة، لمحاربة الاحتيال والغشّ، والجريمة بكل أنواعها.

فالبنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وفي مثل هذه الأحوال، على متلقي مثل هذه الاتصالات، التوجه إلى أقرب فرع للبنك، ومعرفة وضعه المصرفي، من موظفي خدمة العملاء.

الاستجابة إلى مثل هذه المكالمات يوقع في ورطة، على صاحبها تجنّب الوقوع فيها.. المحتالون لا يبحثون إلّا عن السذّج لرمي شباكهم نحوهم واصطيادهم، فلا يقع أيّ منّا في هذه الشباك، فما يدّخره أي إنسان، لم يأت إلّا ببذل الجهد والعرق، وسهر الليالي، ليكون في حياته كريماً مصوناً من أي أذى، فليحافظ على هذا كلّه، بالتروّي والتأنّي والحكمة في تلقّي أي اتصال أو طلب، فمن المؤسف والمحزن، أن يضيع هذا الجهد هباء، بلحظة تسرّع.

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