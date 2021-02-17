في تطوير الفنون الشعبية

ما هو الجانب الملتبس في الفنون الشعبية؟ بل القضية تشمل ميادين عدة من الموروث. التصور السائد هو أن الحفاظ على التراث هو نقله كما هو، بعناصره،بموادّه،بأزيائه،بأدواته، فأدنى ذرة تغيير تغيّر الشكل والمضمون،فلا يعود الموروث موروثاً، ولا الشعبي شعبياً.

في هذا المنطق الذي يلوح استدلالاً مقنعاً،مجموعة التباسات.أعظم خدمة تُسدى إلى الميراث،هي أن تهبه حياة جديدة،وإلاّ فما معنى«إحياء التراث»؟ أن تحييه،يعني أن تجعله قادراً على الحياة في هذا العصر. ما يخشاه المتوجسون خيفة من تطوير الموروث،مردّه إلى ما يحدث في الكيمياء:لو أضفت ذرة أو حذفت ذرة من جزيء فلن تظل المادة هي هي.الأمر مختلف في شأن الميراث الثقافي،شعبياً كان أم غير شعبي.هاك مروحة صينية من التنويعات: في العقد السادس من القرن الماضي،عهدت وزارة الثقافة اللبنانية إلى مصمم رقصات أرمني بتطوير«الدبكة».الدبكة في الأصل نشأت من تكاتف الجيران في«دبك»الطين،دوسه بالأقدام على سطوح البيوت،وكل شيء يتكرر يتحول إلى إيقاع،فولدت الرقصة.ذلك الأرمني يحمل في خلفيته التراثية الثقافية،رقصات بلدان أوروبا الشرقية.صمم الدبكة،ودرّب الفتيات والفتيان،وأدخل العناصر التراثية كالمهباج والأزياء كالصدار والسراويل العريضة.

في مصر تألقت«فرقة رضا للفنون الشعبية»عالمياً،وظلت محتفظة بخصائص البيئة الريفية المصرية،مع الارتقاء بالمستوى الموسيقي تأليفاً وتوزيعاً.في تونس أيضاً،شتان ما بين «الحضرة»،عروض الإنشاد الديني البسيطة التقليدية،وبين«الحضرة»التي أدخل عليها المخرج فاضل الجزيري الساكسوفون والبيانو والقيثارة إلى جانب الدفوف والطبول والسورنا (المزمار).وقد قدمت في باريس في ثلاثة مستويات متراكبة من المسارح.

التنويعات لا حدود لها،وقد تبدو «فانتازيا» محضة،ولكن رؤى التطوير يحكم عليها بما تأتي به من إبداع وتجديد وابتكار.تجارب شتى جرت على الموسيقى السيمفونية،التي ليست موروثاً شعبياً.من بينها السيمفونية الخامسة لبيتهوفن،التي أُدخل عليها إيقاع سريع وتوزيع من قبيل الروك والبوب والجاز.لم لا؟ يقيناً،لا تستوعب الذهنية العربية تحويل رائعة «رسالة الغفران» للمعري،إلى رسوم متحركة بديعة على طريقة «والت ديزني»،أو «آفاتار»؟ الأعجوبة الأخرى لأبي العلاء:«رسالة الصاهل والشاحج»،الحوار العبقري بين حصان وبغل؟

لزوم ما يلزم:النتيجة الاستنتاجية:باتت واضحة الآن أهمية تطوير الفنون الشعبية.

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