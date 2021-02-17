الخارجية السعودية: نسعى لإنهاء أزمة سد النهضة بما يضمن حقوق الدول الثلاث



الشارقة - اميمة ياسر -

قال أحمد قطان، وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية، إن المملكة تسعى إلى إنهاء أزمة ملف سد النهضة، لما يضمن حقوق الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، مشيرا إلى أن السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي.

وكشف قطان في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، نقلتها "سكاى نيوز عربية"، أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، موضحا أنهم اتفقوا مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم، مبينا أنهم اتفقوا على أن تعقد اللجنة السودانية السابعة قريبا في الخرطوم.