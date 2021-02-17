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إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمنيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الأربعاء، 5 مراكز للدروس الخصوصية، ضمن خطة المحافظة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من المستجد.

وأوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، في بيان له، أن الغلق جاء تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة الحالة العامة لكافة القطاعات التي يتردد عليها المواطنون.

وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن الدولة بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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