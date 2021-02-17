"الداخلية العرب" يدين العمليات الإرهابية الحوثية إزاء السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - مصر - (أ ش أ)

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها المليشيات الحوثية والتي كان آخرها إطلاق طائرة مسيرة دون طيار (مفخخة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف من تدميرها فوق الأجواء اليمنية.

وأشادت الأمانة العامة للمجلس، في بيان اليوم الأربعاء أورده المكتب العربي للتوعية الأمنية بالقاهرة والتابع لها، بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لكافة المحاولات الإرهابية والاستفزازية المتكررة التي تقوم بها هذه المليشيات سواء تلك التي تستهدف بها أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية، أو تلك التي تقوم بها ضد المواطنين اليمنيين وآخرها ما يحدث في مدينة مأرب والتي تسببت بتدهور للأوضاع وتقويض للأمن وفرص السلام وزيادة في معاناة أبناء اليمن.

وجددت مساندتها المطلقة لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة للدفاع عن أمنها وسيادة أراضيها، ولقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لمجابهة تلك التهديدات والتصدي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها هذه المليشيات المدعومة بالمال والسلاح من أطراف خارجية.