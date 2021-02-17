جلسة مجلس النوّاب الليبي... الموعد تحدّد والمكان مجهول

اسماعيل عبد الحي - قرر أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في مدينة صبراتة غربي البلاد، عقد جلسة للمجلس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، على أن يتم تحديد مكان إنعقادها في غضون يومين.

وقرر النواب التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه، وإن تعذر تكون الجلسة بمدينة صبراتة بالموعد ذاته.

وحسب بيان صادر عن المجتمعين، وعددهم 97 نائبا في جلسة بدأت الإثنين وإستغرقت يومين، فإن النواب دعوا "رئاستي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة"، مشيرين إلى أنه "في حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالإلتزام بجدول الأعمال".

وأوضح البيان أن جدول أعمال الجلسة المقبلة "يتضمن إعادة إنتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي، وذلك وفق ما تم التوافق عليه ووفق إعلان القاهرة".

ويتضمن البند الثاني من جدول أعمال الجلستين المقترحتين "إعتماد مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجنيف ومناقشة آليات إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وإعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية".

ودعا البيان "جميع أعضاء مجلس النواب إلى تغليب مصلحة الوطن والحضور إلى الجلسة حسب الموعد المعلن".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدم أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، مبادرة تهدف لضمان إلتئام مجلس النواب وحسم الخلاف بين أعضائه حول مكان إنعقاد الجلسة المقبلة، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

المصدر: "الوسط" الليبي