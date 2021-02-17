السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا

وقال منصور بولاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة فرانس برس «استدعى السودان سفيره لدى أديس أبابا بغرض التشاور حول العلاقات بين البلدين». واضاف أن استدعاء السفير للتشاور، هو إجراء دبلوماسي متعارف عليه «عندما تكون هناك تطورات في علاقات أي بلدين».
وأشار إلى أن السفير السوداني سوف يعود إلى مقر عمله، عندما تقرر وزارة الخارجية اكتمال المشاورات معه. وأتت خطوة السودان بعد زيادة حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا، حول منطقة «الفشقة» الزراعية على حدود الدولتين، والتي يدعي السودان ملكيتها ويزرعها إثيوبيون.
وتبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بعنف داخل حدود كل منهما، وقد اتهم السودان قوات إثيوبية «بالاعتداء على أراضيه».
كما ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.
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