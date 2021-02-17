دعم عربي لسلطة ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييد الجامعة العربية للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ودعمها لجميع الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في البلاد بمساراتها السياسية والعسكرية والاقتصادية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه «أبو الغيط» مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس الحكومة الليبية عبدالحميد دبيبة.
وأفادت الجامعة العربية في بيان أن «أبو الغيط» أكد التزام الجامعة الكامل بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل ما يقومون به في سبيل استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وصولا إلى إجراء الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الجاري.
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