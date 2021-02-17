خطف عشرات التلاميذ في نيجيريا

وهاجم مسلحون المعهد الحكومي للعلوم في بلدة كاغارا وهو مدرسة داخلية تقع في ولاية النيجر.
وقال محمد ساني إدريس مسؤول الإعلام في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس، إن «قطاع الطرق هاجموا المدرسة وخطفوا 42 شخصا».
وأضاف «عند وقوع الهجوم كان هناك 650 تلميذا في المدرسة. واقتادوا معهم 27 تلميذا مع ثلاثة معلمين. لقد قتل تلميذ. وخطف أيضا 12 من أفراد عائلات المعلمين».
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