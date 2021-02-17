مقتل 11 من طالبان في أفغانستان

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني بدعم من سلاح الجو، استهدفت مقاتلي طالبان في منطقة أرغنداب بالإقليم، مشيرة إلى أنه إضافة إلى مصرع المسلحين، أصيب أربعة آخرون من طالبان خلال العمليات التي شنّتها القوات.
وعثرت القوات الحكومية على دراجة نارية وذخائر وبعض الأسلحة.
ويأتي ذلك بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين، عندما مرت مركبة تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية على قنبلة زُرعت على جانب طريق بإقليم هيرات.
ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.
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