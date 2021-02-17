من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى رئيس جامبيا، بمناسبة ذكرى الاستقلال، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين وولي العهد برقيتي تهنئة إلى السيدة فيوسا أوسماني، القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا، رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك وولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة جامبيا وكوسوفا بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.