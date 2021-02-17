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الهند توفر لقاح «كورونا» لأفراد قوات حفظ السلام في العالم

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:22
عربي ودولي

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عرضت الهند، اليوم الأربعاء، توفير لقاح الوقاية من فيروس لكل أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وعددهم نحو 95 ألف جندي في 12 بعثة في أنحاء العالم.
وقال وزير الشؤون الخارجية في الهند سوبرامانيام جايشانكار، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن جائحة فيروس كورونا ومناطق الصراع «بالنظر إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل في مثل هذه الظروف الصعبة، نود أن نعلن اليوم تقديم 200 ألف جرعة هدية لها».

المصدر: وكالات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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