مجهولون يختطفون 44 نيجيرياً معظمهم من الأطفال

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أكد مسؤول حكومي محلي بنيجيريا، اليوم الأربعاء، أن مسلحين مجهولين اختطفوا ما لا يقل عن 44 شخصاً، معظمهم من الأطفال، من مدرسة في غرب وسط البلاد.

وقال متحدث باسم الحكومة المحلية، طالباً، إن تلميذاً لقي حتفه عندما هاجم المسلحون مدرسة بالقرب من بلدة كاجارا في ولاية نيجر صباح اليوم.

وذكر المتحدث أن من بين المخطوفين 26 تلميذاً وثلاثة موظفين و12 من أفراد أسر العاملين بالمدرسة.

وأرسل الرئيس محمدو بخاري، اليوم الأربعاء، بعثة إنقاذ مشكلة من القوات المسلحة والشرطة إلى المنطقة لملاحقة الخاطفين وتحرير التلاميذ.

وقال المتحدث الرئاسي جاربا شيهو في بيان، إنه مازال يتعين تأكيد العدد الدقيق للمخطوفين.

وقال شيهو، إن قوات الأمن تعمل بالتعاون مع مسؤولي الحكومة المحلية والقادة المحليين والمدرس وأولياء الأمور لضمان عودة آمنة لهؤلاء المخطوفين.

وتأتي عملية الاختطاف بعد ثلاثة أيام من قيام مسلحين مجهولين باختطاف نحو 20 شخصاً كانوا في طريقهم إلى منازلهم بعد المشاركة في حفل زفاف في الولاية نفسها.

وتعد عمليات الخطف الجماعي أمراً شائع الحدوث في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. وتقوم في بعض الأحيان جماعة بوكو حرام الإرهابية.

كما تقوم عصابات إجرامية بعمليات الخطف في بعض الأحيان للحصول على فدية.

وكانت «بوكو حرام» اختطفت في ديسمبر 300 فتى من مدرسة في ولاية كاتسينا شمال غربي البلاد.



