"يديرها حزب الله".. الكشف عن 14 معملا للمخدرات على الحدود السورية اللبنانية

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوجود ما لا يقل عن 14 معملا للمخدرات على الحدود السورية – اللبنانية، حيث تقوم ميليشيات بالتعاون مع وكلاء حزب الله في المنطقة بإنتاج المخدرات والحشيش والترويج لها.



وأشار المرصد إلى أن مناطق يسيطر عليها النظام السوري محاذية للبنان، تنشط بتصنيع المخدرات في معامل في سرغايا ورنكوس وعسال الورد والجبة وتلفيتا وبخعة والطفيل ومضا والصبورة.



ويتم الترويج وبيع هذه المخدرات في المناطق التي يسيطر عليها النظام، إضافة إلى تصدير جزء منها.



وحذر المرصد من ظاهرة انتشار المخدرات والحشيش خاصة بين أوساط الشباب في سوريا، والتي أصبحت تبع وبشكل علني وبأسعار رخيصة.



ونقل المرصد عن مصادره أن الميليشيات الموالية لحزب الله وبمشاركة عناصر من قوات الدفاع الوطني السوري، تقوم بإدخال شحنات المخدرات للإراضي السورية، وذلك عبر المعابر غير الرسمية في مناطق النظام.



أكثر من 15 طنا في إيطاليا وقبلها 30 مليون حبة في اليونان، وملايين أخرى ضبطتها السلطات الأمنية في مصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول، التي باتت وجهة "الكبتاغون السوري" أو ما يسمى بأقراص "أبو هلالين".



وذكرت المصادر أن سوريا تشكل المنفذ الرئيسي حاليا لميليشات حزب الله المتخصصة في تجارة الحشيش والمخدرات مستغلة حالة الانفلات الأمني والمعارك التي تدور في البلاد.



وفي مطلع العام 2020 شهدت منطقة القلمون الغربي، قتال مسلح بين ميليشيات حزب الله وعناصر من جيش الدفاع الوطني، والتي أسفرت عن إصابات من الطرفين، والتي تبين فيما بعد أن سببها يعود لخلافات مادية بين قادة "الدفاع الوطني" وقادة ميليشيات حزب الله، والمتعلقة بأرباح مبيعات المخدرات والحشيش.