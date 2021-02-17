رئيس الشيشان في الإمارات.. رسالة من بوتين وبحث علاقات التعاون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2021 9:16 مساءً

بحثت الإمارات والشيشان، الأربعاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في أبوظبي، للرئيس الشيشاني رمضان قديروف.

وهنأ قديروف، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح وصول “مسبار الأمل” إلى مدار كوكب المريخ في مهمته العلمية التاريخية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية” وام”.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره إلى الرئيس رمضان قديروف لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه نجاح الإمارات في تنفيذ مشروعها العالمي متمنياً له ولشعبه الصديق التقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس الشيشاني عن شكره للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات لمساعداتها ومبادراتها الداعمة لدول العالم خلال ظروف جائحة كورونا.

وثمن قديروف الإمدادات الطبية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز جهود العاملين في قطاعات الرعاية الصحية في الشيشان في مواجهة الجائحة واحتواء آثارها.

وسلم الرئيس الشيشاني، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

يأتي هذا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين.

وحمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الشيشاني، أطيب تحياته إلى الرئيس بوتين وخالص تمنياته لروسيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.