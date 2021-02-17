وزير العدل يعلق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير مؤقتا

جدة - عبدالحي حسين - أفادت وزارة العدل، بتعليق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير مؤقتا، إلى حين انعقاد اجتماع لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهذه الأشغال.

وجاء في بلاغ للوزارة أن “وزير العدل أعطى تعليماته للمديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير، بتعليق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بالمدينة مؤقتا، إلى حين انعقاد اجتماع لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهذه الأشغال”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير أعطى تعليماته للكاتب العام للوزارة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، بالتوجه فورا إلى عين المكان، لتأطير الاجتماع المرتقب في تنسيق تام مع كل الجهات المعنية والمتدخلة في هذا المشروع.