مباراة لتوظيف 182 مفتش شغل.. والعثماني: إرادة حكومية حاسمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

جدة - عبدالحي حسين - تتجه الحكومة، نحو اتخاذ إجراءات إضافية، لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، داخل مؤسسات عملهم، عن طريق مراقبة إنفاذ القانون واحترام حقوقهم.

وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق مباريات لتعزيز جهاز تفتيش الشغل‬ الوطني بـ182 مفتشا جديدا.

وأرضح العثماني في تدوينة له، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الخطوة، هي تعبير عن إرادة حكومية حاسمة لتعزيز الحماية الاجتماعية‬، وتقوية ضمانات إنفاذ القانون الاجتماعي‬، وخاصة مدونة الشغل‬.

يشار إلى أن النقابات كانت قد طالبت مرارا بزيادة أعداد مفتشي الشغل، خصوصا أن عددهم حاليا يقدر بحوالي 331 مفتش ومفتشة فقط.

الحكومة كذلك، ممثلة في وزارة الشغل والادماج المهني، كانت قد اشتكت مرارا من قلة الموارد البشرية للتمكن من مراقبة كافة الفضاءات المهنية، والتحقق من إنفاذ القانون وتعزيز الحماية الاجتماعية.