التوزيع الجغرافي للإصابات الـ508 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والرباط في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ508 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 257 حالة جديدة، منها 221 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 64 حالة، منها 18 بسلا.

بجهة الشمال سجلت 57 حالة، منها 15 حالة بتطوان.

وسجلت بجهة الشرق، 42 حالة، منها 26 حالة بوجدة.

وسجلت 25 حالة بجهة مراكش آسفي، منها 19 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة 24 حالة، ثم 8 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، ونفس العدد بالداخلة وادي الذهب، وسبع حالات بجهة فاس مكناس.

وبجهة درعة تافلالت سجلت 6 حالات، ونفس العدد بجهة كلميم واد نون، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 4 حالات.

للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

وسجلت 5 حالات بالداخلة وادي الذهب