حصيلة حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”.. أزيد من مليوني مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح مليونان و81 ألفا ألفا و13 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاربعاء.

حملة التلقيح انطلقت قبل 19 يوما، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.