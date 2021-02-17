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حصيلة حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”.. أزيد من مليوني مستفيد

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح مليونان و81 ألفا ألفا و13 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاربعاء.

حملة التلقيح انطلقت قبل 19 يوما، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين،  على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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