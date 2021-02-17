زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر يضرب غربي إيران

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ، الأربعاء، غربي إيران.



وذكر مركز رصد الزلازل الإيراني التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران أن الزلزال وقع في الساعة 22:05 بالتوقيت المحلى، بتوقيت جرينتش + 3:30، على عمق 10 كيلومترات.

وقد حدد مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات شرق سيزاخ فى كوهجيلوية ومقاطعة بوير احمدوثرن، و19 كيلومترا غرب كوميه في مقاطعة أصفهان عند خط عرض 30.89 درجة (شمالا) وخط طول 51.57 درجة (شرقا) .

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.