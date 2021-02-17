السودان يدعو إلى وساطة دولية رباعية حول مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا السودان، إلى وساطة دولية رباعية، لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، أمريكا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السودانية العليا لسد النهضة الإثيوبي، برئاسة، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وجرى الاجتماع، بحسب بيان صحفي، بحضور، وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والري والموارد المائية، بالإضافة لمدير جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وسفير السودان لدى إثيوبيا، وأعضاء فريق التفاوض.

وناقش الاجتماع الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة مقرونا بانتقال رئاسة الاتحاد الأفريقي من دولة جنوب أفريقيا إلى الكونغو الديمقراطية.

وبحسب البيان، فقد بحث الاجتماع أيضا، مقترح السودان الداعي لتعضيد المسار الأفريقي بتحويله لمسار رباعي يُمثّل فيه الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية.

مشددا على أن تلعب الأطراف الأربعة دور وساطة وتسهيل في المفاوضات بدلاً عن الاكتفاء بدور المراقبين.

وناقش الاجتماع التصريحات الإثيوبية المتكررة حول عزمها الأحادي على البدء في الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون التوصل لاتفاق حول تبادل المعلومات.

واعتبر أن "ذلك يشكل تهديدا مباشراً لسد الروصيرص وبالتالي على منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق داخل الحدود الوطنية والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي السوداني".

كما ناقش الاجتماع الاحتياطات اللازمة التي اتخذتها الأجهزة والمؤسسات الوطنية المختلفة للحد من الآثار السلبية المتوقعة على شبكات الري والتوليد الكهربائي نتيجة الملء الأحادي للسد للسنة الثانية.

ووافق الاجتماع على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدماً في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.