قرصنة بمليار دولار.. أمريكا تتهم 3 مبرمجين من كوريا الشمالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت وزارة العدل الأمريكية، 3 أشخاص من مبرمجي الكمبيوتر في كوريا الشمالية بعمليات قرصنة استهدفت سرقة أكثر من 1.3 مليار دولار.

وتزعم لائحة الاتهام أن جون تشانج هيوك (31 عاما) وكيم إيل (27 عاما) وبارك جين هيوك (36 عاما) قاموا بسرقة الأموال والعملات الرقمية أثناء العمل في المخابرات العسكرية في كوريا الشمالية.

وسبق أن وجهت تهمة إلى بارك في شكوى تم الكشف عنها في 2018.

وقالت كريستي جونسون مساعدة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي المسؤولة عن مكتب لوس انجليس الميداني، في إفادة صحفية عبر الهاتف، إنه يعتقد أن الـ3 موجودون في كوريا الشمالية.

ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلبات للتعليق.

من جانب آخر، قالت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن التحقيقات بشأن الهجمات السيبرانية الأخيرة ضد مؤسسات أمريكية توصلت حتى الآن إلى أن فاعلًا من أصل روسي مسؤول عنها

وتابعت، "اكتشفنا حتى الآن تضرر 9 وكالات حكومية ونحو 100 شركة خاصة جراء الهجمات السيبرانية الأخيرة"

وأضافت نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن اكتمال التحقيقات حول الهجمات السيبرانية سيستغرق شهورًا وإدارة الرئيس جو بايدن تجهز أمرًا تنفيذيًا للتعامل مع الهجمات المماثلة.