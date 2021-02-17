الإرهاب وأوروبا.. وثيقة هولندية مسربة تفضح دور أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وثيقة استخباراتية هولندية مسربة، وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصعود المتطرفين داخل هولندا.

وذكرت صحيفة "أحوال" التركية نقلا عن صحيفة "إن أو إس" الهولندية، أن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن بهولندا، سلط الضوء في تقريره على أهداف أردوغان التي تتمثل في "أسلمة" أوروبا عبر الجمعيات التركية.



وأشارت الوثيقة المكونة من 30 صفحة، إلى ارتباط الجماعات التركية المتطرفة "بعلاقات قوية" مع منظمات أنقرة هولندا، ولا سيما المنظمات الشبابية، التي تتفاعل بدورها مع الدعاة المتطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتبادلون الرسائل المعادية للغرب.

أحد أقسام هذه الوثيقة التي تحمل عنوان "استراتيجية أسلمة أردوغان: كيف يستفيد السلفيون"، أوضح أن الرئيس التركي وفر مساحة للسلفيين في أنقرة.

وتلقي الوثيقة الضوء على علاقة تركيا بجماعات معينة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام الإرهابية في سوريا.

أبرز ما ناقشه محللو التقرير هو العلاقة بين مواقف أردوغان وهجوم ترام أوتريخت عام 2019، حيث أكدوا أن أردوغان استخدم ذريعة إطلاق النار على مساجد مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا من قبل شخص أبيض متعصب في وقت سابق من ذلك العام، لتحريض غوكمن تانيش على شن الهجوم.

وأثارت الوثيقة المسربة جدلاً بسبب محتواها منذ أن الإعلان عنه للمرة الأولى، فعلى سبيل المثال، لاحظت مجلة "إتش بي دي تيخد" الهولندية أن المحللين داخل وخارج مكتب المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن اختلفوا حول مدى قوة العلاقة بين خطاب أردوغان وهجوم أوتريخت، الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.