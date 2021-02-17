الناتو يخطط لـ"ردع" روسيا والصين بالتعاون مع دول تشاطره ميوله

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ إلى تحويل الحلف إلى منصة حوار وتنسيق مع دول تشاطره ميوله لـ"ردع" روسيا والصين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في أعقاب اليوم الأول من أعمال اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي على مستوى وزراء الدفاع، قال ستولتنبيرغ: "علينا أن نستخدم الناتو أكثر كمنصة للتشاور والتنسيق. ينبغي علينا توسيع الحوار السياسي والعملي مع جميع الدول التي تشاركنا ميولنا عبر العالم لمواجهة الدول التي لا تشاركنا قيمنا، مثل روسيا والصين".

وأشار إلى أن "ردع الصين وروسيا" سيكون هدفا للرؤية الاستراتيجية الجديدة للحلف التي سيتم تبنيها خلال قمة الناتو المرتقبة هذا العام.