مطالبات بالتدخل لإنقاذ حياة سجين رأي في إيران من الموت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب نشطاء عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لـ"سجين رأي" إيراني نقل إلى المستشفى مع تدهور حالته الصحية، حيث لا يزال معتقلا منذ سنتين.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن النشطاء بأن الوضع الصحي للسجين بهنام محجوبي تراجع بسبب التعذيب.

وينتمي بهنام محجوبي إلى "دراويش كانابادي"، أكبر طريقة صوفية في إيران، وحكم عليه بالسجن على خلفية مشاركته في تظاهرة في فبراير 2018.

وأشارت "منظمة العفو الدولية" إلى أن محجوبي يعاني من اضطراب هلع خطير، وجرى حقنه بالأدوية رغما عن إرادته في السجن.

وقالت المنظمة: "ينبغي التحقيق جنائيا بالظروف التي قادت إلى تدهور حالة سجين الرأي بهنام محجوبي بشكل كبير، وإدخاله المستشفى"، مضيفة أنه "عانى لأشهر من التعذيب، بما في ذلك منعه عمدا من تلقي العناية الطبية".

ويحض نشطاء آخرون منذ أشهر إيران على الإفراج عن محجوبي بسبب وضعه الصحي.

ويوم الثلاثاء، قالت منظمة السجون الإيرانية الحكومية إن محجوبي "لديه تاريخ مع المرض وتعرض مؤخرا للتسمّم ونقل على الفور إلى مستشفى في طهران لتلقي العلاج"، وأضافت أنه تمت الموافقة على إخراجه من السجن بكفالة، لكنه أصيب بالمرض قبل حصول ذلك.