الحجرف: نساند اليمن لتعزيز استقراره

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واستعرض في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية والمقرر عقده في 02 مارس المقبل، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن والتنسيق بشأنها لدعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، دعم ومساندة اليمن وتعزيز أمنه واستقراره في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.واستعرض في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية والمقرر عقده في 02 مارس المقبل، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن والتنسيق بشأنها لدعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.

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