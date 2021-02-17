شكرا لقرائتكم خبر مشروع أممي لإنقاذ الصيادين في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دمر التحالف العربي لدعم الشرعية طائرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه الأعيان المدنية السعودية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف في وقت مبكر أمس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط.

من جهتها، أشادت منظمة التعاون الإسلامي بالقدرات العالية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين في بيان، أن المنظمة تساند وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بإطلاق الطائرات دون طيار (المفخخة) لاستهداف الأبرياء من المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.

وفيما تواصلت المعارك في مأرب، أعلنت الأمم المتحدة أمس، إطلاق مشروع لدعم الصيادين في اليمن يستمر لمدة عام ونصف ويستفيد منه الآلاف، وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان، إنه أطلق المشروع مع حكومة اليابان، بهدف بناء قدرة الصيادين في مدينتي عدن والمكلا الساحليتين جنوبي اليمن.

وأضاف البيان أن المشروع يعمل على توفير وإنعاش سبل كسب العيش وبناء قدرات صغار الصيادين من أرباب الأسر في عدن وحضرموت، ويستمر فترة أولية مدتها 18 شهرا تنتهي في أبريل 2022.

وتشمل بعض الأنشطة تدريب 1000 شخص على مهارات العمل وتقنيات الصيد الحديثة، وتوفير الأدوات والمعدات، بما في ذلك القوارب والمحركات وشباك الصيد، ونقل البيان عن أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن قوله «من خلال هذا المشروع، يهدف البرنامج وحكومة اليابان إلى دعم المجتمعات الأكثر ضعفا والمتضررة من عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد».

وأضاف «غالبا ما تكون هذه المهنة مقيدة بالحظر وارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والدواء، فنحن نريد مساعدة اليمنيين على النمو وتقوية أعمالهم، وتمكين الاستدامة الذاتية، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية حتى يتمكنوا من الاستمرار في توفير الغذاء والدخل الذي يحتاجون إليه بشدة».

وأكد البيان أن صناعة صيد الأسماك في اليمن تواجه تحديات متزايدة بما في ذلك انخفاض كبير في مستويات الإنتاج مع نزوح العديد من الصيادين والقوى العاملة في هذا المجال، وتوقف مصانع معالجة الأسماك عن الإنتاج؛ وارتفاع تكاليف الوقود وتراجع القوة الشرائية المحلية.

المستفيدون من مشروع الأمم المتحدة للصيادين

7000 شخص يستفيدون من المشروع

1000 شخص يتم تدريبهم على مهارات الصيد الحديثة

500 منحة للأعمال الصغيرة

18 شهرا مدة المشروع