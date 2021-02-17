شكرا لقرائتكم خبر 543 طنا من السلال السعودية للنازحين في حجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 542 طنا و940 كجم من السلال الغذائية في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، استفاد منها 19,394 فردا من النازحين والمتضررين، في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للأسر النازحة والمتضررة في اليمن.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بحجة، تقديم خدماتها العلاجية، وراجع العيادات خلال الفترة 4 - 10 فبراير الحالي 227 شخصا في عيادة البطن، و205 في قسم التوعية والثقيف، وصرفت الأدوية لـ265 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 134 مستفيدا.

على صعيد متصل أشاد وفد من منظمة أطباء بلا حدود بالجهود التي تبذلها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، وبخدماتها التي تقدم بأحدث الأجهزة والمعدات والتجهيزات المتطورة، مما جعلها في المرتبة الأولى من حيث استقبال المرضى والمراجعين لجميع الفئات العمرية.