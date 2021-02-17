السيسي: نعمل مع باكستان على مكافحة الإرهاب والتطرف

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جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أن السيسي قال «إن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات»وأشار إلى أن وزير خارجية باكستان نقل إلى السيسي رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوته إلى زيارة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.
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