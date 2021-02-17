شكرا لقرائتكم خبر السيسي: نعمل مع باكستان على مكافحة الإرهاب والتطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتشاور مع باكستان إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي أشار إلى أن السيسي قال «إن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كأحد أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات»

وأشار إلى أن وزير خارجية باكستان نقل إلى السيسي رسالة من الرئيس الباكستاني عارف علوي، تضمنت دعوته إلى زيارة باكستان، وذلك في إطار عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مع التطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين مصر وباكستان، والتأكيد على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.