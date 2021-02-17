شكرا لقرائتكم خبر 15 قتيلا ومصابا في عملية استهدفت طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن 11 مسلحا من حركة طالبان قتلوا في منطقة (أرغنداب) بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، فيما أصيب 4 آخرون خلال العمليات التي شنتها القوات.

وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني، بدعم من سلاح الجو استهدفت مقاتلي طالبان في منطقة أرغنداب بالإقليم، وعثرت على دراجة نارية وذخائر وبعض الأسلحة.

يأتي ذلك بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، عندما مرت مركبة تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية على قنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم هيرات.