15 قتيلا ومصابا في عملية استهدفت طالبان

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وأضافت الوزارة أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني، بدعم من سلاح الجو استهدفت مقاتلي طالبان في منطقة أرغنداب بالإقليم، وعثرت على دراجة نارية وذخائر وبعض الأسلحة.يأتي ذلك بعد مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين، عندما مرت مركبة تابعة للشرطة الوطنية الأفغانية على قنبلة زرعت على جانب طريق بإقليم هيرات.
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