شكرا لقرائتكم خبر السفير بخاري: لن نتخلى عن الشعب اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أمس أن بلاده لن تتخلى عن الشعب اللبناني، متمنيا استقرار الوضع في لبنان.

وأعرب خلال لقائه أمس مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى في بيروت، عن أمله أن «يجتاز لبنان أزمته بأسرع وقت وأن تستقر أموره وشؤونه».

من جهته، أعرب المفتي عن شكره للمساعدات التي تقدمها المملكة للشعب اللبناني، مشددا على «أهمية العلاقات المتينة التي تربط البلدين»، وجدد «إدانته للعدوان المتكرر على الأراضي السعودية وأن كل اعتداء عليها بمثابة اعتداء على لبنان وعلى الدول العربية».

وأعلن المفتي دريان أن «ما تقوم به المجموعات الحوثية المسلحة غير الشرعية من أعمال إجرامية ضد السعودية هو مستنكر ويجب وضع حد له، سعيا إلى عودة الأمن والاستقرار إلى الخليج العربي عموما، واليمن خصوصا».