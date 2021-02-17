شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تزين باحات المسجد الأقصى المبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زين تساقط الثلوج، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس الشريف بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شهدت الأراضي الفلسطينية منخفضاً جوياً قوياً، مصحوباً بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورياح قوية وعاصفة أحياناً، وانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة للغاية في كافة المناطق، وباردة جداً في الجبال.

وقد هطلت الأمطار بغزارة في مناطق واسعة شمالي ووسط وجنوبي فلسطين، مصحوبة بتساقط الثلوج والعواصف الرعدية أحياناً.