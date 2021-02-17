شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أمريكا ورومانيا وتركيا.. الهيكل المعدني الغامض يظهر في الكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاس- رويترز

أصبحت ساحة في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية، أحدث مسرح للهيكل المعدني الفضي الغامض بعد أن ظهرت هياكل مشابهة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى لتلهب حماس محبي الخيال العلمي.

وفي صباح، الأربعاء، توقف حشد من المارة الفضوليين في حي باندال لالتقاط صور السيلفي والحديث عن الأصول المحتملة للهيكل الذي يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار الذي ظهر خلال مطلع الأسبوع قبل أن تزيله الشرطة العسكرية.

ورصدت هياكل مشابهة في صحراء يوتا بالولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني ثم في رومانيا وتركيا، وجرت مقارنتها بالهيكل المعدني الذي ظهر في فيلم «2001: أوديسا الفضاء» للمخرج ستانلي كوبريك. وفي الفيلم يعتبر الهيكل الفضائي رمزاً يلعب دوراً في تطور البشرية.