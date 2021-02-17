شكرا لقرائتكم خبر عن إرجاء حملة التلقيح ضد «كورونا» في تونس إلى الشهر المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس-أ.ف.ب

أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، إرجاء حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» إلى الشهر المقبل وسط تأخر وصول الجرعات. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» و«أسترازينيكا/أكسفورد» في منتصف شباط/فبراير. لكن وسائل إعلام محلية أفادت بأن عضو اللجنة الوطنية لمواجهة الأزمة الوبائية أحلام غزارة أبلغت البرلمان، الأربعاء، بأن الجرعات الأولى ستصل الشهر المقبل.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة فوزي مهدي لإذاعة خاصة، إن تونس لن تتلقى اللقاحات حتى يتبنى البرلمان قانوناً تتحمل الدولة بموجبه المسؤولية عن المضاعفات المحتملة التي قد يواجهها متلقو اللقاح. وأضاف: «هذه هي الشروط التي تتطلبها المختبرات لتوصيل اللقاحات».

وتابع الوزير أن مشروع قانون يتضمن هذا الالتزام تمت الموافقة عليه في اجتماع لمجلس الوزراء، الاثنين، وأرسل إلى البرلمان لمراجعته، الجمعة. وسجلت تونس منذ بدء تفشي الوباء 224,329 إصابة بفيروس «كورونا» من بينها 7617 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.