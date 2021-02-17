شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعتري» أول مخيم يُعتمد للتطعيم ضد «كورونا» في الأردن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان: «رويترز»

افتُتح مركز معتمد للتطعيم ضد مرض «كوفيد ـ 19» في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، الأربعاء، ليتيح خدمة إعطاء اللقاحات للاجئين والمواطنين، ويصبح أول مخيم يضم مركزاً للتطعيم تديره وزارة الصحة.

وسجل حوالي 2000 من بين 80 ألفاً من سكان الزعتري، أنفسهم، لدى الحكومة الأردنية، للحصول على اللقاح. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن حوالي 1200 منهم يستوفون شروط الحصول على اللقاح، بموجب نظام الأولوية المعمول به في البلاد للعاملين الصحيين، ومن تزيد أعمارهم على 65 عاماً ومن يعانون أمراضاً مزمنة.