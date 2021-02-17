شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة شتوية شديدة تحرم ملايين الأمريكيين من الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة - أ.ف.ب

حُرم ملايين الأمريكيين من التيار الكهربائي، الأربعاء، بعد أن أحكم البرد القارس الناجم عن عاصفة شتوية شديدة قبضته على مساحات شاسعة من الولايات المتحدة، وصولاً إلى المكسيك جنوباً.

والعاصفة الثلجية التي أدت إلى تدن كبير في درجات الحرارة، ولم تكن العديد من المناطق مهيئة لها، أثرت في شركات المرافق العامة، ما أثار سخط السكان الذين اضطروا لارتداء المعاطف الثقيلة، واستخدام البطانيات للتدفئة.

وفي تكساس، عمدت شركات الكهرباء لقطع التيار دورياً؛ لتخفيف الضغط عن الشبكات، بعد أن قام السكان باستخدام أجهزة التدفئة الكهربائية. وحرم بعض الأشخاص من الكهرباء لعدة أيام.

وكتب ويس وولف كاتب مقالات في «لايك جاكسون» بتكساس على «تويتر»: «أمضي ليلتي الثانية من دون كهرباء في أبرد طقس تشهده جنوب شرق تكساس منذ أكثر من 30 عاماً». وأضاف: «تناولت للعشاء نصف سندويش فلافل على ضوء جهاز الكمبيوتر قبل أن أحتمي تحت بطانياتي التي وضعت فوقها معطفي الثقيل».

وذكر الموقع الأمريكي الخاص بكشف انقطاع التيار الكهربائي أن ثلاثة ملايين زبون من سكان وتجار وصناعيين كانوا صباح الأربعاء، قد حرموا من الكهرباء في تكساس. وجاءت الزيادة المفرطة في استهلاك الكهرباء هذا الأسبوع، في الوقت الذي أدت فيه الظروف الجليدية إلى توقف محطات الطاقة التي تعمل بالغاز عن العمل، وشهدت تجميد توربينات الرياح.

وأعلن الصليب الأحمر الأمريكي أنه فتح أكثر من 35 مركز تدفئة عبر ولاية تكساس. وسجلت أكثر من 20 وفاة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية منذ هبوب العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي بما في ذلك حوادث سير في تكساس وكنتاكي وميسوري.

وفي ملجأ «برايمرلي برايمايتس» للحيوانات البرية قرب سان أنطونيو بتكساس قضت حيوانات عندما عجز العاملون فيه عن تأمين التدفئة بعد انقطاع الكهرباء عنه، الاثنين. وقال بروك شافيز المدير التنفيذي للمركز لصحيفة «ذي سان أنطونيو اكسبرس نيوز» إن حيوان شمبانزي وعدة قرود وعصافير استوائية نفقت.

وفي كولورادو سيتي غرب تكساس قدم رئيس البلدية استقالته بعد أن قال للسكان المحرومين من الكهرباء «أن يضعوا خطة لأنفسهم» و«أن يقوموا بالاعتناء باسرهم من دون تذمر». وكتب تيم بويد على منشور على «فيسبوك» قام بحذفه لاحقاً: «لقد سئمت من الناس الذين يبحثون عن صدقة».

شروط مناخية «صعبة جداً»

ووفقاً لخدمة الطقس الوطنية غطت الثلوج أكثر من 71% من الولايات المتحدة القارية، الأربعاء. ويتوقع أن تنتقل العاصفة الثلجية إلى شمال شرق الولايات المتحدة وتتراجع في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد بحلول، الخميس، بحسب المصدر نفسه، محذراً في المقابل من استمرار الشروط المناخية الصعبة جداً.

ومن الممكن حدوث تراكمات جليدية في أجزاء من تكساس ولويزيانا وأركنسو وميسيسيبي.

وذكرت خدمة الطقس الوطنية: «في المناطق التي تتعامل مع هذه التراكمات الجليدية يمكن للسكان توقع شروط تنقل خطرة وانقطاع التيار الكهربائي إضافة إلى أضرار كبيرة بالأشجار». في حين أن العديد من الوفيات المرتبطة بالطقس نتجت حتى الآن عن حوادث مرور؛ إذ قالت شرطة هيوستن إن امرأة وفتاة توفيتا نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون بعد جلوسهما في سيارة في مرآب مع تشغيل محركها للتدفئة.

وقضى رجل في لويزيانا بعدما ارتطم رأسه بالأرض؛ إثر انزلاقه على الجليد ولقي فتى في العاشرة من العمر في تينيسي حتفه بعد أن سقط وشقيقته البالغة السادسة من العمر في بركة متجمدة، الأحد. وتسببت العاصفة الثلجية بأربعة أعاصير على الأقل وفقاً لموقع «ويذر» الإلكتروني ومقره أتلانتا، بما في ذلك إعصار في ولاية كارولاينا الشمالية في وقت متأخر من الاثنين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وعبر الحدود الجنوبية، قال مسؤولون مكسيكيون: إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بعد انخفاض درجات الحرارة وتجمد خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وقضى أربعة أشخاص في مونتراي بينهم ثلاثة مشردين والشخص الرابع قضى اختناقا في منزله من جرّاء تسرب أول أكسيد الكربون من جهاز تدفئة. ولقي مزارعان مصرعهما أيضاً في تاموليباس؛ من جرّاء انخفاض حرارة الجسم.