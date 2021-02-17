شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل قلقة من عدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن القلق حيال مستقبل الاتفاق النووي، في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه، وفق ما ذكر متحدث باسمها. وقال ستيفن سيبرت، في بيان، «أعربت عن قلقها من استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي»، مضيفاً «حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الدبلوماسي».