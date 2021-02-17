شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض ثلاث طائرات فرنسية فوق البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ.ف.ب

اعترضت روسيا، الأربعاء، ثلاث طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود، ساحة المنافسة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وبحسب هذا المصدر، أقلعت طائرتان روسيتان من طراز «سو-27» لاعتراض الهدف وتبين أن المجموعة تضم مقاتلتين فرنسيتين من طراز «ميراج 2000» وطائرة للإمداد بالوقود من طراز «كيه سي-135».

وأوضحت موسكو: «حالما استدارت الطائرتان الأجنبيتان ولم تعد تتجهان نحو حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قاعدتهما»، مضيفة أن الاعتراض تم وفقاً للقواعد الدولية. ويعتبر البحر الأسود محوراً جيوسياسياً؛ حيث يتقاطع التأثير الروسي مع نفوذ حلف شمال الأطلسي.

وتقترب مقاتلات روسية بانتظام من طائرات غربية تحلق حول روسيا وفوق البحر الأسود وفوق بحر البلطيق وحتى فوق المحيط الهادئ، لكن في معظم الأحيان دون حوادث. وفي يونيو 2020، تم اعتراض أربع قاذفات روسية على مسافة 40 كيلومتراً من ألاسكا، بحسب البنتاجون.

وقبل أسبوعين، نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تظهر اعتراض قاذفتين أمريكيتين من طراز «بي-1» بعد التحليق فوق بحر البلطيق والبحر الأسود قرب روسيا.