شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير يؤكد أن بوغبا لن يلعب قبل مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: «أ ف ب»

أعلن النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد لكرة القدم، الأربعاء، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا المصاب في فخذه اليمنى، لن يعود إلى الملاعب قبل آذار/مارس المقبل، على أقل تقدير. وقال إن الفرنسي «بدأ علاجه، وذلك سيستمر بضعة أسابيع أخرى. لن يلعب في شباط/فبراير، هذا أمر مؤكد».

وخرج الفرنسي البالغ 27 عاماً في الدقيقة 39 خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه مع إيفرتون 3-3 في 6 شباط/فبراير، بعد أيام فقط من اختياره أفضل لاعب في النادي لشهر كانون الثاني/يناير.

وجاء حديث النرويجي في مؤتمر صحفي عشية مباراة الذهاب لفريقه في دور الـ16 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) ضد ريال سوسيداد الإسباني، الخميس، والتي ستقام في تورينو الإيطالية جراء القيود المفروضة على السفر من السلطات الإسبانية لمواجهة انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بمواجهة الفريق الباسكي، أشار سولسكاير إلى أن مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني، ولاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، لن يكونا ضمن التشكيلة. وأضاف: «فان دي بيك وإدينسون مصابان للأسف، إصابتهما في العضلات، لذلك لن يسافرا مع الفريق».